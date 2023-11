Al MOG quattro giorni dedicati ai grandi vitigni europei del Mediterraneo

Debutta al MOG “Vitigni in cammino”, la quattro giorni dedicata ai grandi vitigni europei del Mediterraneo. Il Mercato Orientale Genova, che accoglie come una piazza le diverse culture gastronomiche, ha voluto riscoprire le radici della viticoltura italiana ed europea attraverso un festival che passa in rassegna cinque grandi vitigni: Sangiovese, Granaccia, Pinot nero, Nebbiolo e Vermentino.

Di ognuno di questi sarà possibile scoprire le diverse espressioni territoriali perciò si potranno assaggiare la Granaccia ligure e la Grenache francese, il Pinot nero della Borgogna, dell’Oregon e quello dell’Alto Adige, il Vermentino ligure come quello toscano o francese, il Nebbiolo di Barbaresco e quello di Gattinara, il Sangiovese della Toscana come quello della Romagna, solo per fare degli esempi.

Una prospettiva nuova sul vino, un racconto della grande koinè culturale ed enoica rappresentata dall’Europa e dal bacino del Mediterraneo dove i vitigni si sono mossi alla pari dei popoli. Innovativa, oltre alla tematica, anche la formula: ogni giorno si potranno assaggiare ai dispenser Wine Emotion nella Vineria del MOG 9 etichette (compreso uno spumante) per ciascun vitigno.

Un totale di 45 vini fruibili in autonomia grazie alla card ricaricabile secondo il taglio preferito. Poi si può scegliere se divertirsi con assaggi da 25 o 50 cl o godersi un classico bicchiere da 125 cl, ma c’è anche la possibilità di acquistare le bottiglie intere, da bere al tavolo oppure portare via per qualche regalo speciale. La degustazione libera è affiancata dalla possibilità di godersi quella guidata: 5 appuntamenti condotti da giornalisti, esperti e sommelier nell’arco della tre giorni in cui sarà possibile degustare quattro diversi vini.

A chiudere la manifestazione, domenica alle ore 20, il concerto di musica dal vivo "BaRock - dal Barocco al Rock” con le Alter Echo quartetto di musiciste che vanta collaborazione con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Raphael Gualazzi, Francesco Baccini e la PFM.

Tutte le info su: https://moggenova.it/vitigni-in-cammino/

In Sala Superba al primo piano sarà possibile assaggiare:

• venerdì 17 novembre alle 18 il Sangiovese raccontato da Ludovica Cambiaggi, responsabile dell’Academy Timossi e Giuditta Ciurleo della Vineria del MOG. In degustazione: l’Assisi Rosso di Sportoletti; il Sangiovese Superiore Ceregio Rosso di Fattoria Zerbina, il Colli di Luni Undicinodi di Tenuta La Ghiaia e il Brunello di Montalcino di Sassetti Livio Pertimali;

• venerdì 17 novembre alle 20 il Nebbiolo spiegato da Valentina Canziani di Hermann Hesse e Riccardo Germi della Vineria del MOG. In degustazione: Roero Montespinato di Cascina Chicco; Gattinara Riserva di Antoniolo; Barbaresco Sorì Paitin dell’ Azienda Agricola Paitin e Barolo di Serralunga d’Alba di Garesio.

• sabato 18 novembre alle 18 la Granaccia raccontata da Ernesto de “La Pausa” e Alessandro Ricci, giornalista e vicepresidente dell’associazione Papille Clandestine. Con loro si degusteranno Maremma Toscana Oltreconfine di Bruni; Granaccia Cappuccini di Innocenzo Turco; Cote du Rhone Reserve di Perrin & Fils Dulè; Cannonau di Sardegna di Gabbas

• sabato 18 novembre alle 20 il Vermentino secondo Fabio Molinari, giornalista e storico, e la sommelier Elena Benacchio. In degustazione: Vermentino Plinio di Bruni; Pays d’Oc Blanc Marius 2022 di M. Chapoutier; Pentisilea di Cerrolungo e Colline di Levanto Vermentino Luccicante di Cà du Ferrà.

• domenica 19 novembre alle 18 il Pinot Nero introdotto da Stefano Albenga, responsabile vini di Timossi, l’artista Purple Ryta e Jessica di Vinea. In degustazione: Sancerre Rouge di Francois Crochet; Pinot Nero Monte Ferrato di Marchesi Pancrazi; Pinot Nero Riserva Hirsch di Steinhaus e Achab di Luretta.

