“Moda circolare e sostenibile”: incontri, talks e swap party alla Biblioteca Universitaria di Genova

“Moda circolare e sostenibile: esperienze innovative, talk e swap party”, è questo il titolo dell’evento che si terrà venerdì 20 ottobre, a partire dalle ore 14:30 presso la Biblioteca Universitaria di Genova, che mira a trattare le tematiche della moda e della filiera del tessile, viste con la lente della sostenibilità e dell’economia circolare.

Si tratta di un’iniziativa nell’ambito di C-City Genova Città Circolare, il progetto del Comune di Genova finanziato con i fondi REACT-EU – PON “Città Metropolitane” 2014-2020 che vuole trasformare il capoluogo ligure in una città all’avanguardia nell’economia circolare, migliorandone il posizionamento nel campo dell’innovazione tecnologica applicata ai settori della green, blue e bioeconomy, promuovendo e sperimentando la circolarità delle risorse. L’intera giornata - che ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere ai cittadini l’economia circolare come modello - è realizzata da Job Centre srl, società in house del comune di Genova in qualità di soggetto attuatore, con la partecipazione di Fondazione Symbola, Cna Federmoda, Fair, Campagna Abiti Puliti, Confartigianato Liguria, Camera di Commercio Genova, GenovaJeans, Pure Waste Textiles, Humana People to People Italia Onlus.

L’evento sarà costituito da due momenti specifici che andranno avanti in parallelo: una parte rivolta alle conferenze, con relatori e relatrici di importanti realtà italiane e una parte di swap party, vale a dire un vero e proprio scambio gratuito di abiti in ottime condizioni, volto ad allungare la vita utile

dei nostri capi: un’ottima esperienza, esempio di economia circolare.

Programma

A partire dalle ore 14:30 si potrà iniziare a consegnare gli abiti da scambiare, per l’allestimento dello swap party.

Alle ore 15 inizierà la prima parte dei live talks con relatori e relatrici da importanti realtà italiane. In apertura Caterina Mazzei, Consulente Sostenibilità ed Economia Circolare di CNA Federmoda parlerà del ruolo delle PMI italiane in vista della strategia tessile dell’UE. A seguire Manuela Arata, presidente di GenovaJeans, illustrerà tematiche chiave sull’economia circolare emerse durante l’evento genovese appena conclusosi. Alfio Fontana, Corporate Partnership & CSR Manager di Humana People to People Italia, l’azienda non-profit responsabile per la raccolta differenziata di tutto il tessile di Genova spiegherà come funziona la filiera di raccolta degli abiti usati. A chiudere la prima sessione di live talks sarà Aurora Magni, del comitato scientifico di Fondazione Symbola, che affronterà il tema della moda circolare come sfida di filiera e di come deve cambiare l’approccio alla sostenibilità delle aziende. Nel corso delle sessioni di approfondimento è previsto l’intervento dell’assessore all’ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora.

Dopo una pausa dedicata allo scambio di vestiti dello swap party, alle ore 17 la seconda sessione dei live talks con il contributo di Maela Mandelli, fondatrice di Pure Waste Textiles che con la sua esperienza imprenditoriale racconterà cosa significhi operare in una realtà fondata sull’utilizzo di

fibre riciclate. Interverrà poi Franco Floris, presidente di Gees Recycling, per testimoniare il passaggio obbligato da una economia lineare a una economia circolare, per poter tutelare il nostro ecosistema. Concluderà la seconda sessione Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale della Campagna Abiti Puliti, che focalizzerà il suo intervento proprio sulla giusta transizione all’interno della filiera della moda.

Alle ore 18 al termine delle conferenze e dello swap party, si terrà un aperitivo vegetarian friendly e zero waste, organizzato da Pomdeter.