“Di Minestrone e altre storie”: passeggiata interculturale e degustazione a cura di Casa Colombo e Migrantour

Sabato 20 gennaio, ore 10 : “Di Minestrone e altre storie”

Passeggiata interculturale a cura di Casa Colombo e Migrantour Genova nel Sestiere del Molo, che racconta di viaggi, migrazioni, scambi commerciali e antichi mestieri.

Casa di Colombo e Migrantour Genova insieme, per un percorso tematico a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro che condurrà i partecipanti nell’antico Burgum tra le vie del centro storico, passando da via Canneto il Curto, via dei Giustiniani, via di san Bernardo e via Ravecca, per terminare a Porta Soprana, dove i partecipanti potranno degustare il Minestrone alla genovese offerto da Pesto per Amore.

Una passeggiata tra i caruggi per fare un “viaggio” nella storia multietnica di Genova e in luoghi simbolo della città, che parla di Colombo e di scambi commerciali, di prodotti e sapori dal Nuovo Mondo e di antichi mestieri, di conoscenza e condivisione, di accoglienza e dialogo interculturale.

Evento in collaborazione con Comune di Genova, Musei di Genova e Progetto di Comunità per il Centro Storico.

INFO

La visita avrà luogo sabato 20 gennaio alle ore 10, con partenza dal Porto Antico davanti al Galeone.

E’ necessaria la prenotazione: tel. 0105578280, e-mail vdionisi@solidarietaelavoro.it

Il costo di partecipazione è di 10 € a persona, comprensivo di visita accompagnata e degustazione.