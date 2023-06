I Meganoidi in concerto benefico al MiMe SportFriendly di Voltri

Giovedì 6 luglio i Meganoidi torneranno a suonare a Genova al MiMe SportFriendly in piazzale De Ferrari a Genova Voltri in passeggiata. È un evento gratuito e a scopo benefico, in occasione della dodicesima edizione del Torneo di Beach Volley di MiMe SportFriendly: 80 squadre pronte a darsi battaglia, con cocktail bar, stand gastronomici e dj set che animeranno tutte le serate in calendario. Si esibiranno in serata anche Manuel Cossu Project, La trappola di Dalian, Mondocane!

Nato nel 2010, come torneo amatoriale in ricordo di Michele Meardi, ragazzo sportivo e solare, scomparso in un incidente stradale sulla statale del Turchino nell’ottobre del 2009, oggi il torneo dell’Associazione MiMe Sport Friendly è uno dei più grandi della Liguria, gestito e organizzato da una squadra di oltre 50 volontari. Tutto il ricavato delle dodici edizioni del torneo è stato devoluto in beneficenza, a sostegno di oltre trenta progetti, per un totale di più di 220 mila euro donati.

I Meganoidi hanno quest'anno in programma un tour fitto di date che li vedrà toccare moltissime città italiane, nonché esibirsi al prestigioso Sziget Festival a Budapest.