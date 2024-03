18^ edizione per la Mezza di Genova, tornano anche la Family Run e la Corri Genova

Domenica 14 aprile sarà il giorno della 18esima edizione della Mezza di Genova. La principale prova ligure sui 21,097 diventa maggiorenne, lo fa nell’anno in cui il capoluogo ligure è Capitale Europea dello Sport e per l’occasione festeggia con un abbinamento d’eccezione: la gara sarà infatti chiamata ad assegnare i titoli italiani master individuali e di società sulla distanza, il che significa che a Genova affluiranno tutti i migliori amatori da ogni parte d’Italia.

Una vera invasione di podisti, presenti alla manifestazione che varrà anche quale Campionato Nazionale U.N.V.S.. «Le ultime statistiche – evidenziano dal comitato organizzativo MdG – confermano una maggioranza di presenze locali, seguita però da città come Milano, Savona, Torino, Alessandria. A livello internazionale, invece, tipica caratteristica della manifestazione, tantissime le presenze dall’estero, in particolare da Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Austria, Polonia ed Ecuador».

La tradizione della classica genovese dice però che non saranno solamente gli amatori a partecipare, perché l’albo d’oro della corsa è ricco di nomi di prestigio, attirati da un percorso che, a dispetto di quanto si possa pensare, è molto filante. Inoltre la gara arriva in un periodo importante per la città, che si sta ridisegnando all’insegna della tutela ambientale, con una grande crescita ad esempio di piste ciclabili che hanno portato Genova ad essere fra le 5 città più “green” da questo punto di vista.

Oltre alla 21,097 km, il programma podistico della giornata prevede anche la Corri Genova, non competitiva di 13 km e la Family Run, camminata aperta a tutti di 4 km che per la prima volta nella sua storia passerà sulla Sopraelevata cittadina. Epicentro della manifestazione sarà via della Mercanzia, in zona Caricamento vicino al Porto Antico di Genova che in piazzale Mandraccio ospiterà l’arrivo della corsa. Lo start verrà dato alle ore 9. Intanto la manifestazione ha riconfermato anche per quest’anno il rapporto con Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, che sarà ancora il main sponsor dell’evento.

Iscrizioni già aperte, chiusura delle adesioni il 10 aprile. Sono previsti premi in denaro per i primi 5 assoluti e i primi 5 italiani, con un bonus di 300 euro per chi migliorerà i record della manifestazione appartenenti ai kenyani Benard Kiplangat Bett (1h02’41” nel 2014) e Hellen Jepkurgat (1h11’50” nel 2015). Ma la Mezza di Genova sarà anche l’occasione per girare attraverso la città, correndo sul percorso oppure godendosi la sua “libertà dal traffico” per visitare le sue tante attrazioni architettoniche e non solo, perché a Genova c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per informazioni: Podistica Peralto, https://www.lamezzadigenova.it/