“Metallo Urlante” al Cineclub Nickelodeon: notte dedicata al Metal

Venerdì 22 marzo a partire dalle ore 21 presso il Cineclub Nickelodeon, la Nuova Cinematografica Gioiello presenta “Metallo Urlante”: una notte d'acciaio fatta di chitarre taglienti, disagio e filosofia per frastornarvi con il Metal nel cinema e nella letteratura. Alle ore 21 il documentario verrà preceduto dalla presentazione del libro “Metal Theory” a cura di Claudio Kulesko e Gioele Cima, pubblicato da D Editore. In Metal theory, in nove, tra autori e autrici, colgono la sfida concettuale posta dal genere dionisiaco per eccellenza: oltre la critica musicale, oltre la concettualizzazione filosofica, in un viaggio attraverso temi e immaginari inquietanti, sostanze psicotrope, possessioni demoniache, volumi al limite del danno auricolare, narrative ultraviolente, deliri megalomani ed estatiche celebrazioni del male. I curatori di questa raccolta conducono una compagnia del metallo oltre le colonne d’ercole della critica musicale, per tradurre l’esperienza sonica estrema in un’esperienza di lettura altrettanto radicale. Saranno presenti l’editore e il curatore Claudio Kulesko.

Alle 22 in anteprima “Benson, la vita è il nemico”, documentario sul musicista metal inglese e naturalizzato italiano Richard Benson, scomparso nel 2022. L’autore del documentario segue la vita di Richard Benson per un anno e mezzo, intervistando l'artista e le persone a lui più vicine. Le testimonianze raccolte, insieme alla catalogazione del materiale di repertorio, creano una consistente rete di riflessioni che ricostruiscono la storia del chitarrista e performer. I video storici sono alternati al racconto dell’apparente insuccesso di Benson e del suo sicuro martirio che lo hanno fatto ascendere all’Olimpo del Metallo. Le luci e le ombre, l’autenticità e le bugie della carriera di un musicista che ebbe molte rinascite. “Tanti muoiono ma io non sono mai morto.” Sarà presente il regista Maurizio Scarcella. Segue discussione con il pubblico. Il film sarà replicato solo sabato 23 marzo alle ore 18:30.

Evento a cura di Lucio Basadonne e Vita Roberta Cantarini.

