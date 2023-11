Mercatino di Santa Lucia ad Albaro, il ricavato agli ospiti di Casa Raffael

Torna anche quest'anno il Mercatino di Santa Lucia, che si svolgerà sabato 2 (ore 16-19) e domenica 3 dicembre (ore 10-13) nel portico e dietro al coro della chiesa delle Sacramentine in via Byron 15, nel quartiere di Albaro. Le famiglie che gestiscono gli orti collettivi di Albaro ripropongono questo gradito appuntamento donando oggetti vari, abbigliamento e giochi per aiutare con il ricavato gli ospiti di Casa Raffael nelle loro mille necessità quotidiane. Sabato 2 dicembre alle ore 18 è in programma un aperitivo natalizio.

La comunità di Casa Raffael è un luogo cristiano accogliente che ospita rifugiati e persone in difficoltà economica di varie nazionalità, tutti vivono insieme condividendo le fatiche e le gioie del quotidiano.