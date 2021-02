Mercato dei Produttori, a Genova i prodotti tipici delle vallate

Tutti i sabati e le domeniche dal 6 febbraio al 7 marzo dalle 10 alle 19 dentro il negozio di Eataly Genova, al terzo piano dell’edificio Millo in Porto Antico, va in scena il Mercato dei Produttori.

L’affascinante mondo del cibo dal produttore al consumatore in una formula tanto moderna quanto antica e uno straordinario appuntamento per riscoprire il patrimonio enogastronomico del territorio e per celebrare le tradizioni contadine.

Il Mercato dei Produttori è un’occasione unica per comprendere la bontà e la qualità dei prodotti delle valli di prossimità, senza doversi spostare: sono i produttori stessi che vengono a Genova per far scoprire il buono che c’è a pochi passi di distanza.

Saranno ospiti i piccoli e piccolissimi produttori del territorio che porteranno dentro il negozio di Eataly prodotti locali e tradizionali frutto di passione e artigianalità.

In rappresentanza di tali valori sarà presente anche Slow Food con la Condotta di Genova Giovanni Rebora.

Vini, pasta fresca, ortaggi, olio, formaggi, dolci e non solo, per un mese di prodotti a filiera corta tutta da scoprire, in compagnia di chi, con dedizione e artigianalità, produce con passione.

Tutte le attività verranno svolte in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.