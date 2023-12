Mercatino di Natale di Rossiglione con musica, spettacoli, giochi per i bambini e tante sorprese

La quindicesima edizione del Mercatino di Natale di Rossiglione è in programma per sabato 16 e domenica 17 dicembre all’interno dell’Area Expo: musica, spettacoli, giochi per bambini, tombola di Natale, vin brulè, cioccolata calda e castagne. Sabato alle 21:30 Concerto di Natale “A swinging Christmas”, domenica alle 16 è in programma il Saggio della Scuola di Musica Faber, dalle ore 18 palco per tutti. Per gli amanti dei fumetti, mostra sui 75 anni di Tex Willer. Apertura stand ore 10. Ingresso gratuito.