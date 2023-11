Mercatino di Natale di piazza Matteotti con artigianato, enogastronomia, abbigliamento e tante idee regalo

Come da tradizione si rinnova l'appuntamento con il Mercatino di Natale di piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: 27 gli operatori presenti, in crescita rispetto alle passate edizioni e provenienti anche dalle regioni limitrofe, ospitati dalle caratteristiche casette in legno presso cui sarà possibile scegliere tra tante idee regalo che spaziano dai prodotti di artigianato all’enogastronomia, dall’oggettistica all’abbigliamento. Il mercatino resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 da sabato 2 fino a domenica 24 dicembre, vigilia di Natale.