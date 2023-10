Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi fa tappa a Sant'Olcese

Torna il Liguria il celebre Mercatino da Forte dei Marmi. Domenica 22 ottobre il tour più trendy d’Italia arriva a Sant'Olcese, in via Giacomo Poiré. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 19, sarà possibile fare shopping in un’atmosfera simpatica e rilassante.

Protagonisti moltissimi capi d'abbigliamento di pregio e accessori in cashemire, ideali per la stagione più fredda. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove creazioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le chiccherie per gli amici a 4 zampe. Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa.

Per ulteriori informazioni accedere al sito o alla pagina Facebook.