Mercatini di Natale a Mignanego con Babbo Natale e giochi per i bambini

Domenica 26 novembre, sulla piazza del Comune (piazza Matteotti), arrivano a Mignanego i Mercatini di Natale. Si comincia alle ore 10 con l'apertura degli stand con prodotti tipici, artigianato e creativi. Si prosegue durante tutto il pomeriggio con intrattenimento e giochi per bambini, quindi alle ore 15 è in programma l'arrivo di Babbo Natale. La Società San Giuseppe si occuperà della distribuzione di polenta per pranzo, vin brulé, cioccolata calda e focaccette.