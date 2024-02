Simonetta Guarino al Sipario Strappato di Arenzano con “Memorie di una Ciciona”

Sabato 2 marzo alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva Simonetta Guarino con “Memorie di una Ciciona”. La protagonista, Ciciona in persona, invita a teatro il pubblico per parlare di sé come Ciciona ad honorem, Ciciona di lunga data, Ciciona doc, ma finisce per parlare del mondo e della società.

Degli stereotipi esilaranti che circondano le Cicione, della paura che fanno le Cicione, della pace che infondono le Cicione, dell’incantesimo collettivo che trasforma La Ciciona in una strega vogliosa di salamini. E come una strega-Ciciona inviterà il pubblico ad entrare in bosco oscuro di racconti e vicende che solo un curriculum cinquantennale di Ciciona in persona potrebbero annoverare. Svelerà al pubblico stesso che in fondo, tutti tutti tutti, anche i più secchi-ipocriti, vorrebbero nella propria vita poter essere Cicioni perlomeno un giorno, almeno per un minuto.

Simonetta Guarino, autrice di testi sia per il teatro sia per il cabaret, si è diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Genova nel 1987. Alterna la sua attività in teatro con il Teatro Stabile di Genova, Teatro della Tosse, Teatro dell’Archivolto di Genova, Teatro dell’Eliseo di Roma, Teatro Carcano di Milano, Teatro degli Incaminati di Milano, Teatro Vascello di Roma, MC Sipario,Teatro Nudo, Chance Eventi, la Fabbrica Illuminata, Compagnia Salamander, Compagnia Aria. Nel corso della sua carriera ha lavorato al fianco di Tullio Solenghi, Angela Finocchiaro, Ugo Dighero, Maurizio Lastrico, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Luca Bizzarri e Maria Amelia Monti. Al suo attivo ha numerose partecipazioni televisive per i canali Rai e Mediaset.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro.

Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.