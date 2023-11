“Mela”, la commedia di Dacia Maraini al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 25 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano va in scena “Mela”, commedia in due atti di Dacia Maraini, una produzione Performer-Espressione Applicata per la regia di Emanuela Rolla. In scena Rita Consoli (Mela), Roberta Piagneri (Rosaria) ed Emanuela Rolla (Carmen).

Siamo nell’Italia di provincia del 1981: tre donne, nonna madre e figlia, convivono da sempre all’interno delle quattro mura domestiche. Il centro vitale di tutto è la cucina dove prende vita l’intero testo.

“Questa – sottolinea la regista Emanuela Rolla – è euna commedia amara o forse tragicomica. È un testo molto complesso che a prima lettura sembra scivolare via come una spassosa commedia, ma più lo si legge e più emerge la sua complessità. Posso dire che è un dramma travestito da commedia grazie alla sapiente scrittura della Maraini”.

Uno dei temi principali dell’opera è l’incomunicabilità, forse il fallimento dei rapporti familiari: Mela, Rosaria e Carmen, propongono tre diversi modi di intendere la vita. Sono tre generazioni a confronto con tre visioni differenti del mondo.

Mela, la nonna, eccentrica, moderna, egocentrica, è dedita esclusivamente ai piaceri della vita; Rosaria la figlia di Mela, è un’ex sessantottina che vive di ricordi e proclama a voce i grandi temi della rivoluzione e del femminismo ma - vittima del suo senso di colpa - è esattamente l’opposto di tutto ciò, una martire che lavora per mantenere madre e figlia. E poi c’è Carmen, nipote di Mela e figlia di Rosaria: giovane, scontenta, pigra, indifferente ai grandi temi politici della madre con un segreto difficile da svelare, cresciuta tra due figure ingombranti, forse l’unica che prova a dire come stanno le cose.

Questa commedia amara della Maraini è una fotografia della famiglia e di tutti i suoi meccanismi contorti, a volte malati, spesso complessi. I dialoghi sono serrati, viaggiano veloci e tra le righe emerge l’amaro e la profondità del dramma umano.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121