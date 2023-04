Matteo Prefumo Trio Live all'Ostaia Da-U Neo

Il chitarrista genovese Matteo Prefumo, uno tra i jazzisti più riconosciuti della nuova generazione, sabato 8 aprile ritornerà con il suo trio all’Ostaia Da-U Neo di Sestri Ponente. Ad accompagnarlo ci saranno due volti molto noti della scena jazzistica europea: Aldo Zunino al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria.

Matteo Prefumo nasce a Genova nel 1991 e inizia a suonare la chitarra per gioco grazie a suo padre. Nel corso degli anni ha studiato con alcuni dei musicisti più influenti della scena jazz mondiale come Kurt Rosenwinkel, Antonio Sanchez e Gil Goldstein. Ha condiviso il palco con musicisti come Joe Locke, Jeff Berlin, George Garzone, Tony Monaco, Justin Faulkner e ha suonato su alcuni dei palchi più importanti come il NAMM Show di Los Angeles, Ronnie Scott’s Jazz Club di Londra, Mezzrow Jazz Club di New York per citarne alcuni.

Sarà una serata unica con il tipico sound del trio jazz e una scaletta composta da brani originali composti appositamente per l’occasione. Il concerto inizierà alle ore 20:30 e avrà una durata di 2 ore circa.