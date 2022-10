"Materia Viva", la mostra sperimentale che riflette sui problemi ambientali

Materia Viva è un’operazione allestitiva curata da Sabrina Deiana e Valentina Salvo, entrambe studentesse dell’Accademia Ligustica di Belle Arti che hanno concluso il terzo anno rispettivamente di Didattica dell’Arte e Scenografia. L’evento si terrà negli spazi al piano terra di Palazzo Senarega, dal 14 al 22 ottobre 2022.

La mostra espone le opere di otto giovani artisti provenienti dall’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e dall’Accademia di Belle Arti di Carrara. I lavori presentati sono accomunati dalla ricerca di nuovi materiali ecologici ed ecosostenibili per la produzione di un’arte che non vuole rivelarsi come esperienza utopica, ma come progettazione in grado di confrontarsi coerentemente con i problemi ambientali.

Le sculture, i dipinti e le fotografie presentate sono frutto di uno studio approfondito e di una lavorazione avviata dagli artisti in un campo quasi completamente inesplorato. “Sperimentazione” è la parola chiave dell’allestimento, che si pone l’obiettivo di mostrare quanto le istanze del presente possano diventare stimoli creativi influenti nella trasmissione di messaggi.

In mostra

Riccardo Bonetti, Michele Genta, Beatrice Marchese, Tommaso Rivella, Giacomo Saccomanno, Valentina Salvo, Jessica Sergi, Gabriele Teodosio

Orari di apertura

Da lunedì a venerdì 16-19, sabato 10-13

Ingresso gratuito