La matematica incontra altri saperi: "Scelte sociali ben fatte"

Martedì 17 ottobre alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), il ciclo di conferenze “La matematica incontra altri saperi”, curato dalla prof.ssa Franca Caliò, prosegue con la conferenza di Roberto Lucchetti “Scelte sociali ben fatte”. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

La teoria delle Scienze Sociali (Social Choice), partendo dall'idea che gli agenti sociali si comportino curando i propri interessi in maniera sufficientemente razionale, si occupa di cercare di capire come stabilire regole che siano socialmente virtuose. In questa chiacchierata saranno presentati risultati semplici relativi al disegno delle regole per ottenere risultati sociali il più efficienti possibile. In particolare si parla di abbinamenti tra gruppi di agenti, di un tipo di disegno di regole che porta a risultati efficienti e che non incentiva gli agenti a nascondere le loro preferenze, e del problema delle votazioni.

Roberto Lucchetti è nato a Genova il 14 Aprile 1950, si è laureato con lode in Matematica all’Università di Genova nel 1973 e ha conseguito in seguito il PH.D. in Mathematics all’Università della California, Davis; è stato professore ordinario di Analisi Matematica al Politecnico di Milano, attualmente tiene corsi al Politecnico di Milano e alla Luiss di Roma. Ha tenuto corsi nelle Università di Genova, Milano Statale, Milano Cattolica, all’ Università dell’Insubria, all’Università Luiss di Roma, all’Università di Limoges (Francia). E’ stato visiting Professor e ha tenuto conferenze in Francia (Limoges, Dijon, Paris Dauphine, Institut H.Poincaré, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Marseille, Clermont Ferrand), in Spagna (Università Autonoma Barcelona, Alicante, Elche, Valencia), in Germania e Olanda, negli Stati Uniti e in Canada, in Bulgaria, in Israele (Beer Sheva, Haifa), in Cile (Università di Santiago). E’ autore di una settantina di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, e conta più di 35 coautori. E’ membro dell’Accademia Peloritana e del Consiglio Scientifico del festival della Scienza di Genova. Si occupa anche intensamente di divulgazione; oltre ad articoli su quotidiani, conferenze nelle scuole in tutta Italia e al Collegio di Milano è membro della redazione della Nuova Lettera Matematica, è stato editor di vari libri e autore di Di duelli, scacchi e dilemmi, Bruno Mondadori Editore (2008), Passione per Trilli, Springer Verlag (2007), Matematica al bar (con G. Rosolini), Franco Angeli editore (2012), Scacchi e Scimpanzé, Bruno Mondadori Editore (2012), E’ tutto un gioco, Francesco Brioschi Editore (2018). Nel Settembre 2022 è uscito per le Scienze, nella collana I grandi teoremi della matematica, Il teorema dell'equilibrio di Nash, di cui ha curato tutta la parte scientifica.