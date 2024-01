Marco Paolini al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Boomers”

Sabato 3 e domenica 4 febbraio Marco Paolini sale sul palco del Politeama Genovese portando in scena il nuovo spettacolo “Boomers”. Boomers è il nome comune della generazione più vecchia oggi in scena, ed è anche un luogo comune dell’immaginario. Ha senso proiettare sulle generazioni il conflitto tra chi vuole il mondo come adesso e chi ne immagina uno diverso? Quali sono le cose che hanno lasciato il segno e quali no? Boomers è sia racconto di memoria che gioco, è mescolanza di virtuale e reale, ballata ribelle narrata e cantata a due voci da Marco Paolini e Patrizia Laquidara.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it

foto: fb@politeamagenovese