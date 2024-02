L'ex Iena Marco Berry al Sipario Strappato con il nuovo spettacolo “Mind Revolution”

Sabato 10 febbraio alle ore 21 appuntamento da non perdere al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) con Marco Berry. L’ex Iena del programma tv Mediaset porta in scena il suo nuovo show “Mind Revolution”, spettacolo in cui la comicità si fonde con l’illusionismo.

Berry, autore del programma “Invisibili” di Italia 1 e inviato di “Mistero” sempre per la stessa rete, è esperto di illusionismo da quando era giovanissimo, nel 2020 ha partecipato al reality “Pechino Express” con la figlia Ludovica e nel 2021 è stato ideatore del festival dedicato alla divulgazione spaziale “Space Festival”.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.