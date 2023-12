Gli eventi natalizi a Busalla proseguono con la Marcia degli Elfi rivolta a tutti i bambini

Prezzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti di “Natale Insieme a Busalla” dedicati ad adulti, famiglie e bambini, a cominciare naturalmente dai Mercatini di Natale nelle caratteristiche casette di legno allestiti in piazza Macciò fino alla vigilia, così come la pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’area della “Piccola” adiacente a piazza Colombo.

Sabato 23 dicembre, inoltre, è in programma la terza edizione della Marcia degli Elfi, prova non competitiva rivolta a tutti i bambini fino a 13 anni organizzata dall’Asd 4 Jumps e dall’assessorato allo sport del Comune di Busalla: il ritrovo è alle ore 15:30 all’altezza del “Ponte vecchio” Pietro Zuccarino. Ancora aperte le iscrizioni, da comunicare via mail a sport@ass4jumps.com oppure con un messaggio WhatsApp al numero 340 0513724. Al termine della manifestazione sarà offerta la merenda a tutti i partecipanti.

Prosegue anche la mostra di quilting “Le stelle delle donne”, con laboratori tematici tutti i sabati e le domeniche, alla biblioteca Bertha Von Suttner di via Chiappa dove, giovedì 14 dicembre, è in programma anche il laboratorio di lettura a tema natalizio di Maria Grazia Peroni.

“Natale Insieme a Busalla” proseguirà ben oltre le festività proponendo ogni fine settimana altri concerti, spettacoli ed eventi. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Busalla. Si ricorda infine che, per tutto il periodo natalizio, saranno visitabili i presepi di Busalla a Semino, Bastia, Prele, Chiesa di San Rocco, Croce Verde di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Sarissola, Cappella della Madonna della Guardia (realizzato da Alessandro Ansaldi).