Ferzan Ozpetek torna al Politeama Genovese con il nuovo adattamento scenico di “Magnifica presenza”

Grande attesa per la messa in scena di “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek al Politeama Genovese, venerdì 5 e sabato 6 aprile alle ore 21. Dopo il successo di “Mine vaganti” della passata stagione, Ozpetek firma per il teatro un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici.

Uscito nel 2012, il film ottenne otto candidature ai David di Donatello e nove ai Nastri d'Argento. Narra la vicenda di Pietro, giovane aspirante attore che si trasferisce da Catania a Roma per cercare fortuna e finisce poi per imbattersi in una compagnia fantasma di attori morti tragicamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Pietro riuscirà alla fine a instaurare un saldo rapporto d'amicizia con queste bizzarre presenze, aiutandole a trovare la pace e ottendendone a sua volta aiuto e sostegno.

Con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari e con, in ordine di apparizione, Tina Agrippino, Sara Bosi, Toni Fornari, Luciano Scarpa e Fabio Zarrella.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

foto: politeamagenovese.it