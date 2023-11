La magia del Natale - Una serata per la ricerca sui tumori infantili

L’appuntamento con la magia del Natale è per sabato 2 dicembre, alle 19, nella splendida cornice di Palazzo Imperiale: torna con molte novità la serata che la Fondazione Alberto Castelli dedica ai sostenitori e agli amici di sempre per il piacere di un momento di amicizia e solidarietà alla vigilia delle feste.

Ci aspetta una serata unica, con le illusioni del mago Alex Rivetti, le proposte culinarie degli chef di Saloni delle Feste e l’esposizione delle stampe artistiche The Genoeser. E poi ancora note d’arpa eseguite dal vivo e un’asta benefica con oggetti speciali che la Fondazione ha ricevuto in dono.

Il ricavato sarà destinato al Dottorato di Ricerca sulla medicina personalizzata nei tumori infantili del Polo di Emato-Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini.

Per partecipare è richiesta una donazione libera a partire da euro 80: informazioni e prenotazioni entro il 30/11 scrivendo a segreteria@fondazionealbertocastelli.it