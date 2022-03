Arrivano i Maggie’s Day del sestiere della Maddalena: si inizia con Enrico Macchiavello

È per sabato 26 marzo 2022 l’appuntamento con il primo Maggie’s Day del sestiere della Maddalena, l’open day del progetto "Io vivo qui", selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sabato 26 marzo con Enrico Macchiavello

Il primo Maggie's Day sarà sabato 26 marzo dalle 15 alle 18.

Il primo di questi appuntamenti vedrà protagonista della giornata Enrico Macchiavello, grande fumettista e illustratore genovese, sempre attento e partecipe nel mondo educativo e del sociale. Macchiavello guiderà bambine e bambini in un laboratorio creativo ispirato al suo ultimo libro Zoombi (con Stefano Ascari, Edizioni EL, 2021), fatto di maschere spaventose, colorate e ironiche. Orridi nasi, orecchie deformi, bocche sdentate: ogni partecipante potrà caratterizzare il proprio zombie, così buffo da volerlo come amico o talmente spaventoso da temere di incontrarlo per le strade del quartiere. Un’attività organizzata da Andersen in collaborazione con Genoa Comics Academy.

Ma non solo. Ci saranno anche laboratori scientifici a cura di Festival della Scienza, laboratori creativi a cura di Sc’Art e Matita Studio che realizzerà, con l’aiuto dei bambini e delle bambine, un’installazione collettiva del “Museo delle Nuvole” in Vico del Tempo Buono, vicino a piazza Santa Maria degli Angeli.

In occasione del primo Maggie’s Day verrà anche presentato e distribuito il catalogo delle attività 2022 di "Io vivo qui": all’interno tantissime proposte, decine di laboratori, appuntamenti per grandi e piccini, occasioni educative e formative, momenti di socialità e di comunità, per offrire nuove opportunità alle famiglie, nel quartiere della Maddalena.

Per partecipare ai Maggie’s day e alle proposte a catalogo basterà collegarsi al sito www.iovivoqui.org, iscriversi e prenotare l’attività preferita. Per info o iscrizioni è possibile anche recarsi in piazza della Cernaia 3/6 presso il Centro di Aggregazione il Formicaio tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, o scrivere a info@iovivoqui.org.

Il progetto

"Io vivo qui" è un progetto ideato e coordinato dalla cooperativa sociale Il Laboratorio, in collaborazione con una ricca rete di partner associativi, culturali, pubblici e privati, con l’intento di promuovere il benessere dei bambini e delle bambine, contrastare la povertà educativa, creare momenti di socialità e di condivisione attraverso un insieme integrato di azioni, attività e laboratori, sviluppando e coinvolgendo tutti gli attori della comunità? educante che vive e lavora nel Sestiere della Maddalena, nel centro storico di Genova.

Tra le varie azioni, si segnala la prossima apertura della prima biblioteca per bambini nel cuore del centro storico genovese; non solo un contenitore di libri, ma un’idea di biblioteca come spazio di partecipazione e opportunità di crescita per la comunità, un luogo come rete di relazioni, capace di migliorare comunicazione, collaborazione e sostegno tra cittadini.

Maggie è la mascotte di "Io vivo qui", un personaggio di fantasia. Identifica il logo del progetto ma non solo: Maggie è la portavoce di tutti i bambini e aiuterà le famiglie a orientarsi sulle diverse offerte del progetto.