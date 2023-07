Live in Genova Festival 2023: all'Arena del Mare i grandi nomi della musica contemporanea

A quasi 20 anni dalla sua prima edizione il Live in Genova Festival ritorna nella stupenda location dell'Arena del Mare, dal 9 al 21 luglio 2023. Il concetto di base rimane sempre quello degli albori: portare a Genova gli artisti più freschi del panorama musicale contemporaneo. Live in Genova Festival è divertimento, concerti sul mare, aggregazione, socialità. La rassegna, organizzata da Duemilagrandieventi, propone sei serate con alcuni tra i maggiori protagonisti del panorama musicale contemporaneo, con uno sguardo rivolto ai talenti più amati dalle nuove generazioni.

I concerti, nell'ambito di EstateSpettacolo 2023, cominciano con un attesissimo doppio appuntamento con il rapper genovese Bresh domenica 9 e lunedì 10 luglio. Venerdì 14 luglio è la volta di Rosa Chemical e Myss Keta, mentre sabato 15 luglio salirà sul palco Tananai. Ernia sarà il protagonista della serata di mercoledì 19 luglio, infine sarà un altro idolo di casa, il genovese Olly, a chiudere i battenti con il live di venerdì 21 luglio.

Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.

A organizzare il festival è Duemilagrandieventi, principale azienda di produzione e organizzazione di eventi della Liguria e una delle più importanti del nord Italia. «Dal 2004 il Festival ha come obiettivo quello di portare a Genova il meglio della musica nazionale e internazionale – spiegano Nicolò Sasso e Paola Donati, project manager di Duemilagrandieventi, che quest’anno sono alla guida della rassegna dopo la recente scomparsa in un incidente stradale dello storico fondatore, nonché presidente di Assomusica, Vincenzo Spera –. Quella di quest’anno sarà un’edizione senz’altro particolare, ma gli insegnamenti di Vincenzo continuano a vivere insieme a noi e risuonano nei nostri concerti: la voglia di pensare in grande, fuori dagli schemi, il concetto di musica come aggregazione, socialità, vivendola senza frontiere. Oggi, con lo stesso spirito, portiamo avanti il Festival con cui ha riunito a Genova i più grandi nomi della musica internazionale. Un evento che ha anche l’obiettivo di coinvolgere giovani e giovanissimi, con uno sguardo sempre attento ai talenti più amati dalle nuove generazioni e prediligendo i talenti nostrani, come dimostrano i live di Bresh e Olly e i tanti giovani artisti genovesi e liguri che ogni sera apriranno i concerti».

Biglietti disponibili su Ticketone (sold out le due date di Bresh).

foto: Roberto Graziano Moro