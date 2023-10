I Lions di Genova festeggiano 70 anni di solidarietà con screening gratuiti e tanti eventi benefici

Settant’anni di solidarietà. Dagli screening gratuiti alle attività benefiche a supporto dei deboli e dei bisognosi, dalle iniziative solidali alle raccolte di beneficenza, nel nome di cause dall’eco sempre nobile. Nel 2024 i Lions del Distretto 108Ia2 celebrano il settantesimo anno dalla fondazione del primo club di Genova e, per l’occasione, hanno scelto di dar vita a una campagna benefica ricca di eventi e iniziative solidali. Dopo un primo momento informativo rivolto alla cittadinanza, andato in scena domenica 1° ottobre a Borgo Incrociati, la campagna benefica targata Lions è pronta a partire ufficialmente mercoledì 18 ottobre 2023, con una serie di screening di prevenzione dedicati ai cittadini del territorio, itineranti, aperti a tutti e totalmente gratuiti.

“70… E non sentirli!”: questo il titolo della campagna che si sviluppa lungo tutto il territorio del Distretto, da Genova all’estremo levante ligure al basso Piemonte, dando vita a molti eventi e attività benefiche e coinvolgendo i vari club di Lions che, con i loro inconfondibili giubbini gialli, si uniscono nello spirito di profonda collaborazione e nel grande abbraccio solidale che da sempre contraddistingue la più grande organizzazione di volontariato al mondo. La ricca serie di eventi e servizi benefici organizzati dai Lions del Distretto 108Ia2 è partita domenica 1° ottobre a Borgo Incrociati, in occasione della “Staffetta della Rinascita” del Consorzio Pro Loco genovese, dando ai club l’occasione di presentare finalmente alla cittadinanza i dettagli di “70… E non sentirli!”. Un inizio “in piazza”, esattamente come il resto della campagna, pronta a portare in maniera concreta, nel corso dei prossimi mesi, tutta la solidarietà che è alla base della filosofia Lions sul territorio.

«La prima, importantissima iniziativa che coinvolgerà l’intera cittadinanza – racconta Massimo Surace, capofila del Comitato Lions dell’omonima campagna – fa capo a quello che è da sempre uno dei punti cardine del lavoro dei Lions: la sensibilizzazione verso la prevenzione. Proprio in quest’ottica, infatti, da mercoledì 18 ottobre a domenica 5 novembre uno staff medico specializzato, coadiuvato da volontari, sarà presente in maniera itinerante, con l'ausilio dell’unità mobile di Lions for Health, lungo tutta l’area metropolitana di Genova, pronto ad offrire ai cittadini una serie di screening medici di prevenzione totalmente gratuiti». Diabete, cuore e vista saranno protagonisti delle visite proposte, che non si fermeranno alla sola città di Genova: sabato 21 e domenica 22 ottobre, infatti, «l’unità mobile dei Lions e i suoi specialisti – aggiunge – si recheranno anche, rispettivamente, a Sestri Levante e a Casarza Ligure, per offrire agli abitanti e a tutti coloro che vorranno accedere al servizio visite di prevenzione diabetologica e oculistica totalmente gratuite».

Sempre nel mese di ottobre, i Lions Club del territorio organizzano insieme alle autorità locali una castagnata benefica a Sant’Olcese (domenica 22 ottobre), i cui proventi saranno devoluti in favore della onlus Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, organizzazione senza scopo di lucro impegnata al ripristino e preservazione delle cornee. Successivamente, presso lo stadio Carlini di Genova, in via Vernazza (sabato 28 ottobre), i Lions del Distretto 108Ia2 – in collaborazione con la squadra di football americano Masnada Hellequin Team della Charity Bowl League – organizzano una partita benefica dal titolo “Pesto Bowl”, finalizzata a raccogliere fondi per la sponsorizzazione della donazione di un cane guida. Una serie di iniziative degna di nota, che culminerà il 17, 18 e 19 maggio 2024 ai Magazzini del Cotone di Genova, sede, per l’occasione, del Congresso Nazionale dei Lions.

«Proprio in occasione del Congresso del prossimo maggio – conclude Surace – la campagna organizzata per celebrare il settantesimo anniversario del primo club genovese toccherà una tappa fondamentale, si prefigge infatti la sponsorizzazione che darà luogo in tale occasione alla donazione di un cane guida proveniente dalla scuola di addestramento per ciechi Lions di Limbiate a un non vedente. Iniziativa, questa, possibile grazie alla beneficenza che, nel corso dei prossimi mesi, vedrà impegnati i Lions Club del nostro Distretto. I Lions sono da sempre al servizio della comunità, come testimonia il loro stesso motto: “We serve”. Senza dimenticare che “Dove c'è bisogno, c'è un Lion”: e, con questa campagna, la collaborazione tra i Club amplificherà ancora di più i risultati della solidarietà».

Gli eventi previsti per i mesi a venire sono in fase di preparazione e puntuale elaborazione: tutte le notizie aggiornate circa l’avanzamento del calendario sono disponibili sulla pagina Facebook della campagna “70… E non sentirli!” (https://www.facebook.com/70enonsentirli) e sul relativo profilo Instagram dell’iniziativa (https://instagram.com/70enonsentirli).

I Lions nel mondo

Lions International è la più grande organizzazione di Club di servizio al mondo. Essa annovera al proprio interno oltre 1,4 milioni di soci in circa 48mila Club, presenti in 205 paesi e aree geografiche del mondo.

Fondata nel 1917, fin dagli albori del proprio operato l’associazione filantropica e i suoi membri si sono prodigati attivamente aiutando i non vedenti e gli ipovedenti, assumendo altresì un forte impegno nel servizio e nel miglioramento della comunità in generale e ai giovani di tutto il mondo in maniera particolare, abbracciando oltre alla vista altre cause umanitarie globali: dalla fame al diabete, dal cancro infantile a tutte le questioni relative all’ambiente e alla sua tutela.

Per saperne di più sui Lions e sulle iniziative benefiche portate avanti dall’organizzazione, è possibile consultare il sito web ufficiale (https://www.lionsclubs.org/it).