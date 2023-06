Liguria Pride 2023: torna il Village ai Giardini Luzzati prima del grande corteo arcobaleno

Torna il Liguria Pride, la parata arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo Lgbt+. Il grande villaggio che precede il corteo sarà di base come da tradizione ai Giardini Luzzati, e verrà inaugurato sabato 3 giugno. Tantissimi gli eventi, spettacoli, mostre, concerti e talk che si svolgeranno durante tutta la settimana, fino alla granda parata arcobaleno fissata per sabato 10 giugno.

Il tema del 2023 è Corpi Extravaganti, “corpi che occupano lo spazio pubblico e lo trasformano a propria immagine ed extravaganza” come raccontano gli organizzatori.

Programma

Si parte sabato 3 giugno con l'aperitivo alle ore 18 ai Giardini Luzzati (appuntamento fisso ogni giorno), quindi la cerimonia di inaugurazione alle ore 19. Alle ore 21 Silent Disco. Domenica apre il Village Kids alle ore 11, e sarà presente tutti i giorni a partire dalle 16:30. Si prosegue durante tutti i giorni con giochi, talk, danza, teatro e altro. Mercoledì 7 giugno karaoke alle ore 19:30, giovedì alle 21 il live di Hellsy e Samu-L con Monoromantic dj set a seguire. Venerdì alle 21 Beatrice Quinta e Crisaore, a seguire Electropride Green Everywhere dj set.

Sabato 10 giugno, infine, è il giorno della grande parata: assembramento dalle ore 15, partenza alle ore 16 da via San benedetto a piazza De Ferrari. Si concluderà poi la serata ai Giardini Luzzati con aperitivo a partire dalle 19 e musica con Cipsters Sister dj set e The Sweet Life Society live e dj set.