Let it Be(atles): storia, musica ed evoluzioni di una band iconica

I Beatles in 8 anni, 13 album e 229 canzoni hanno cambiato la storia della musica moderna. Per sempre. A raccontarlo in questi incontri organizzati dagli Zenaswingers sarà Naim Abid.

In 6 incontri verranno analizzati la musica, il costume, lo stile, le copertine, le storie, le armonie, gli strumenti, la produzione e la magia dei 4 ragazzi di Liverpool, facendosi guidare dai loro dischi. Come? Con filmati, interviste e ascoltando alcune canzoni fatte dal vivo dal cantante-narratore.

Per partecipare, si può aderire a singole lezioni o al corso intero. Gli incontri si svolgono il mercoledì dalle 21 alle 22.30/23 su Zoom. In caso di variazione di giorni e orari a seguito di imprevisti, i partecipanti saranno tempestivamente informati. Il corso sarà attivato al raggiungimento della quota minima di 10 iscritti per l’intero corso.

Ecco il calendario e il programma con gli album analizzati ad ogni lezione (il programma potrebbe subire variazioni a seconda del “ritmo” del gruppo: se volete partecipare a lezioni singole, chiedeteci preventivamente quali saranno i contenuti esatti).

Mercoledì 7 aprile, ore 21

- Please Please Me (1963)

- With The Beatles (1963)

Mercoledì 14 aprile, ore 21

- A Hard day’s night (1964)

- Beatles for sale (1964)

Mercoledì 21 aprile, ore 21

- Help! (1965)

- Rubber Soul (1965)

Mercoledì 28 aprile, ore 21

- Revoler (1966)

- Sgt. Pepper’s (1967)

- Magical Mistery Tour (1967)

Mercoledì 5 maggio, ore 21

- The Beatles (1968)

- Yellow Submarine (1969)

Mercoledì 12 maggio, ore 21

- Abbey Road (1969)

- Let it be (1970)

Partecipare a tutti gli incontri ha un costo di 70 euro. Lezioni singole: 12 euro.

Per iscricersi, scrivere una mail a info@zenaswingers.it ed a naim.abid@gmail.com