"Il lato oscuro della luna": teatro, danza e musica su testi dei Pink Floyd

L’Associazione Pratozanino 2.0 è lieta di presentare lo spettacolo “Il lato oscuro della luna”, una rappresentazione di teatro, danza e musica su testi dei Pink Floyd, dove 30 artisti (attrici, attori, musicisti, ballerini) si esibiranno in un percorso a tappe che va oltre il concerto tributo al celeberrimo gruppo musicale rock britannico. Lo spettacolo avrà luogo martedì 18 e mercoledì 19 luglio 2023 alle ore 21.15, nella splendida location dei Giardini Baden Powell, in Via Isorella a Cogoleto (GE).

È possibile acquistare il biglietto d’ingresso presso il panificio “Il Forno Felice” di Cogoleto, oppure online, tramite i seguenti link:

Per lo spettacolo di martedì 18 luglio: https://www.eventbrite.it/e/655740987947

Per lo spettacolo di mercoledì 19 luglio: https://www.eventbrite.it/e/656099740987

Il ricavato verrà devoluto all’’Associazione Pratozanino 2.0, che da diversi anni svolge attività indirizzate ad utenti dei servizi d’igiene mentale, attraverso la realizzazione di eventi culturali che possano sensibilizzare la collettività nel superamento di stereotipi o pregiudizi e nella diffusione di una corretta informazione per favorire la prevenzione e l’orientamento alla cura.

Per maggiori informazioni: Associazione Pratozanino 2.0 – e-mail: pratozanino@yahoo.com

L’evento è patrocinato dal Comune di Cogoleto (GE).