Laboratorio per bimbi a Nervi a Cura di LIPU Genova

Torna il consueto appuntamento di LIPU con il laboratorio gratuito per i bimbi ai parchi di Nervi. Parliamo insieme della migrazione, coloriamo insieme il cartellone con gli uccelli migratori e costruiamo l'upupa di cartone (detta in genovese "galletto di marzo" ) proprio perchè torna nel mese di marzo. Non occorre prenotare. Il laboratorio si svolge al Parco di Nervi nella casetta di Viottolo Ardizzone.