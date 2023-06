Laboratori gratuiti creativi e tecnologici per famiglie a cura del progetto Viceversa

Tante attività ludico-didattiche ideate dal progetto Viceversa. Illuminare e connettere, vincitore del bando ZIP (Zena Innovative People) del Comune di Genova, disponibili anche per famiglie presso Casa di Quartiere 13D di Certosa, la Biblioteca Civica Cervetto e i Musei di Strada Nuova.

Approfondimenti d’arte, laboratori digitali e creativi completamente gratuiti pensati per coinvolgere bambini e ragazzi mixando tradizione, innovazione e tecnologia, “navigando” tra i linguaggi della street art, attività in museo, giochi e robotica!

Scopri le attività ideate per un’estate all’insegna dell’arte e della tecnologia e prenotati al seguente link: https://www.rete-viceversa.it/index.php?language=it&page_code=Pq20tirm&subpage_code=pq58feSe



PROGRAMMIAMO un viaggio?

La Maddalena Penitente di Canova ha viaggiato molto e oggi si trova in mostra negli Stati Uniti! Dopo aver ripercorso insieme le principali tappe dei suoi spostamenti programmeremo un robot che ne simulerà il viaggio!

Quando? 6 luglio, 1 agosto, 5 settembre

Dove? Musei di Strada Nuova, Via Garibaldi 25r

TECHNOMURALES, dal pensiero alla parete!

Quanti passaggi sono serviti a Canova per arrivare a realizzare un capolavoro come la Maddalena o agli street artist per creare i loro murales? Anche noi penseremo insieme ad un tema, lo svilupperemo su tablet e poi lo diping…NO! A dipingere per noi su una superficie verticale sarà un Robot!

Quando? 13 luglio, 3 e 23 agosto, 6 settembre

Dove? Musei di Strada Nuova, Via Garibaldi 25r

CREAMUSEO, con la Realtà Aumentata!

Il museo è un luogo reale pieno di meraviglie. Ispirandoci ai Palazzi di Strada Nuova, che ci ospitano, ricreeremo il nostro museo virtuale da “visitare” in Realtà Aumentata.

Quando? 29 giugno, 27 luglio, 8 agosto

Dove? Musei di Strada Nuova, Via Garibaldi 25r

SALVIAMO IL PIANETA

Osserviamo le figure ritratte sulle arcate del ponte di Piazza Pallavicini, cosa vogliono raccontarci? Con l’aiuto di Storycards raffiguranti i personaggi del murales, daremo vita ad una storia che avrà come protagonista la tutela dell’ambiente.

Quando? 28 giugno, 12 e 26 luglio, 24 agosto

Dove? Biblioteca Civica Cervetto, Via G. Jory 60

CERTOSA Freestyle!

Come nel murales Certosa Free Style, che intende rappresentare la vita del quartiere, individueremo un tema comune da cui partire per creare la nostra opera d’arte collettiva. Un grande foglio bianco sarà lo spazio da riempire collaborando tutti insieme!

Quando? 5 e 12 luglio, 2 agosto

Dove? Casa di Quartiere 13D Certosa

IO CREO, ROBOT DIPINGE!

Prendiamo ispirazione dal murales Le acciughe fanno il pallone, e disegniamo su tablet e i nostri pesci. Sarà poi un robot a riprodurre verticalmente per noi il disegno sul muro come un vero streetartist!

Quando? 30 giugno, 10 agosto

Dove? Casa di Quartiere 13D Certosa

Iniziativa promossa da Viceversa. Illuminare e connettere, progetto vincitore del bando ZIP (Zena Innovative People) del Comune di Genova che crea nuove connessioni digitali e fisiche tra i musei cittadini e il patrimonio Outdoor per un'esperienza di visita innovativa e multidisciplinare. Integra innovazione digitale e promozione del patrimonio, nell'ambito del PON METRO 2014-2020, integrato con lo strumento europeo REACT EU.

Fanno parte di Rete Viceversa tre cooperative liguri, che portano ognuna la propria esperienza e le proprie competenze. Eureka e Geoscape portano competenze digitali tecnologiche e l’approccio innovativo al mondo della cultura e del territorio, Solidarietà e Lavoro, che gestisce musei e biblioteche nel nord Italia, porta la profonda conoscenza dei luoghi di cultura genovesi grazie alla trentennale esperienza maturata sul campo.

Info

Tutti i laboratori sono gratuiti.

Le attività iniziano alle ore 10:00 e durano circa 2 ore.

Età consigliata dai 6 ai 13 anni.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito: https://www.rete-viceversa.it/index.php?language=it&page_code=Pq20tirm&subpage_code=pq58feSe

Telefono: 320-4025006

E-mail: info@rete-viceversa.it

www.rete-viceversa.it