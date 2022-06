4AmiciAlBar, La Soirée all'Arena Albaro Village

Prezzo non disponibile

Torna finalmente, dopo 3 anni, La Soirée all' Arena Albaro Village con il format di successo #4AmiciAlBar. Appuntamento venerdì 17 giugno a partire dalle ore 19 insieme a tutti i locali dell'Arena, con food, drinks e con la musica di Giovanni Carrara, Mimmo Roselli e Luca Callà.

Musica in diffusione in tutta l' Arena, bar centrale in fondo dal piazzale!

INGRESSO LIBERO .

Info La Soirée 3472230344