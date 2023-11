The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Gli uomini preferiscono mentire” di Eric Assous

A grande richiesta, venerdì 10 e sabato 11 novembre ritorna sul palco del Politeama Genovese la The Kitchen Company per due repliche straordinarie dello spettacolo “Gli uomini preferiscono mentire” di Eric Assous, un altro spettacolo ad alto potenziale comico dallo stesso autore de “Le cognate”.

Eric Assous oltre ad essere stato un importante autore teatrale, vincitore di parecchi Moliere, è stato anche un prolifico sceneggiatore cinematografico. Per alcune decine di anni è stato il drammaturgo preferito delle star del cinema transalpino. Le sue commedie sono state portate in scena, tra gli altri, da Alain Delon, Jean Paul Belmondo e Richard Berry. “Gli uomini preferiscono mentire” è un testo del 2009 e per la prima volta viene messo in scena in Italia.

Simon, affermato psicanalista, rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, deciso nell’affrontare sua moglie, Olivia, e comunicarle che è sua intenzione chiedere il divorzio. Ma il suo piano va presto a monte in quanto Olivia ha pensato bene di invitare a cena Aurelie, la sua migliore amica, con l’intento di trovarle un fidanzato; Aurelie vive il suo essere single nella disperazione più assoluta. Oltre ad Aurelie sono invitati anche due amici di Simon: Sam e Richard. Olivia sostiene che invitando due uomini si raddoppiano le possibilità di fidanzamento per Aurelie. Le cose non andranno proprio così. Da subito Sam e Richard si rivelano scelte sbagliate e a complicare ulteriormente le cose in casa arriveranno anche Madison e Anne Catherine.

Spettacolo fuori stagione, biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Regia: Massimo Chiesa

con (in ordine di apparizione):

Mauro D’Amico

Lidia Castella

Silvia Degrandi

Lorenzo Tolusso

Marco Zanutto

Susanna Valtucci

Sara Marconi

foto: fb@politeamagenovese