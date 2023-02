Orario non disponibile

Quando Dal 25/02/2023 al 25/02/2023 Orario non disponibile

Sabato l'appuntamento è allo Spakkapanza (ex l'Oscar) per cantare, ballare e divertirsi, e anche per mangiare un'ottima pizza e/o gustosi piatti dal ristorante. Ingresso libero.

Prenotazioni al 339 7622821.