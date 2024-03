Kaliòpi - Barbara Raimondi 4tet al Count Basie

Kaliòpi (Calliope), bella voce in greco, madre del primo musicista della cultura occidentale, il mitico Orfeo, è il simbolo della voce femminile per eccellenza.

Barbara Raimondi, Claudia Zannoni e Eugenia Cuomo Ulloa esprimono vocalità diverse ma complementari, creando un progetto musicale che, nel linguaggio creativo proprio del jazz, dà vita ad un suono in cui non si perdono le singole peculiarità: si fondono in una unità sonora, ora intensa, ora giocosa, ora più strettamente jazzistica, con un repertorio vario ed intrigante. Il trio è accompagnato da Nico Di Battista alle chitarre acustica ed elettrica e alla programmazione elettronica.