"Job dinner" all'Oratorio di Don Bosco di Sampierdarena

Si terrà sabato 9 marzo, alle ore 20, nel Salone dell'Oratorio dell'Istituto Don Bosco di Sampierdarena un evento straordinario. Gli animatori dell'Oratorio invitano tutti a partecipare a una serata di autofinanziamento dedicata ai ragazzi dell'oratorio. L'atmosfera sarà vivace e coinvolgente, poiché ogni partecipante è incoraggiato a presentarsi mascherato da un mestiere che inizia con la stessa lettera del proprio nome. Un'idea originale e divertente per rendere l'evento ancora più speciale.

I sapori saranno deliziosi e variegati, con un antipasto composto da spiedini di mozzarella e pomodorini, salumi, seguiti da gustosi primi piatti: lasagna bianca con prosciutto e piselli per gli adulti e gnocchi al pesto per i bambini. La serata culminerà con una squisita torta al cioccolato con crema al mascarpone.

Si prega di prenotare entro il 6 marzo presso la segreteria dell'Oratorio di Don Bosco, situata in Via S. Giovanni Bosco 14, nei giorni feriali dalle 16:30 alle 19:00. È richiesta una caparra pari alla metà del prezzo del menù, con la possibilità di saldare l'importo totale al momento della prenotazione. Ad ogni prenotazione verrà rilasciato un voucher personalizzato con i dettagli per una serata indimenticabile.

Il costo del menù per gli adulti è di 20€, mentre per i bambini (fino a 12 anni) è di 10€.

Nella serata è previsto un intrattenimento unico con il gioco "indovina il mestiere" e una divertente sfilata. E non è tutto, poiché è possibile vincere un premio finale di 50€ di buono da spendere presso Fiumara Shopping & Fun.