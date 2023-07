Jazz & Wine Festival 2023, enogastronomia e buona musica a Lavagna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Lavagna accoglie il Jazz & Wine Festival 2023, uno degli storici appuntamenti in riviera. Cinque date tra Cavi Borgo e il centro storico di Lavagna dedicate alla buona musica e all'enogastronomia. Si parte giovedì 20 luglio in piazza Nazario Sauro a Cavi con la proiezione del film “Elvis”, dedicato a un mostro sacro come Elvis Presley. Si prosegue giovedì 27 con il live di Armando Corsi, Marco Spiccio ed Enrico Testa, quindi il 3 agosto sarà la volta di Riccardo Bianchi, Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto.

Per le ultime due date il festival si sposta nel centro storico di Lavagna: lunedì 7 agosto si esibirà il Solar Storm 5tet, ultimo appuntamento il 28 agosto con Folco Fedele, Massimiliano Rolf e Fabio Vernizzi.