“Un Mare di Danza” al Porto Antico: Jacopo Bellussi porta il grande balletto a Genova

Il grande balletto sempre più protagonista a Genova, grazie alla presenza della stella internazionale Jacopo Bellussi. Nell’ottica di un progetto che vede il suo obiettivo nella rinascita dello storico “Festival del Balletto di Nervi” prevista per l’estate del 2025, il genovese primo ballerino dell’Hamburg Ballet, il più giovane ambasciatore di Genova nel Mondo, negli ultimi tre anni sta riportando la grande danza sui palcoscenici più prestigiosi della città, dal Carlo Felice al Teatro Nazionale al Politeama Genovese, registrando sempre il tutto esaurito.

Per il suo prossimo evento ligure, in programma martedì 18 luglio all’Arena del Mare, Bellussi ha pensato di presentare, in una location particolarmente suggestiva all’interno del porto di Genova, tre pezzi distinti di danza classica, neoclassica e contemporanea, creati da coreografi provenienti da tre diverse città portuali: Amburgo, Anversa e Copenaghen. La serata, dal titolo “Un Mare di Danza: trittico sul porto di Genova”, inizierà alle 21:15 e sarà composta da un tempo unico della durata di circa un’ora e venti minuti. Nel primo balletto, di circa 40 minuti, i ballerini danzeranno su musiche di Rachmaninov, Pianoconcerto n.2, nell’adattamento scritto dallo stesso musicista nella versione per due pianoforti e violino. Il secondo di circa 20 minuti su musiche di Schubert, prevede pianoforte e violino: per questi primi due pezzi, la musica sarà dal vivo e i musicisti si esibiranno sul palco a fianco dei ballerini. Il terzo, di danza contemporanea, sarà l’unico pezzo su musiche registrate. Gli artisti che danzeranno durante la serata saranno tutti i primi ballerini delle compagnie provenienti dalle tre città portuali sopracitate. Durante la serata sarà presentato anche un quarto pezzo, non compreso all’interno del trittico: questo sarà l’unico balletto a portare la firma di un coreografo già affermato, Robert Bondara, e vedrà impegnati due ballerini solisti della sua compagnia.

Elemento che da sempre contraddistingue i lavori di Jacopo Bellussi, anche per questa serata una parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza: in quest'occasione a favore della onlus “Sofia nel cuore” creata da Sofia Sacchitelli, la coraggiosa studentessa genovese scomparsa prematuramente per una grave patologia cardiaca, che ha voluto fortemente la nascita di questa associazione per supportare la ricerca sulle malattie rare, in particolare sull’angiosarcoma cardiaco.

Biglietti

Biglietteria sul circuito Ticketone:

- primo settore: 30 euro

- secondo settore: 20 euro

- under 18: 10 euro (acquistabili contattando DUEMILAGRANDIEVENTI: grandieventi@grandieventi.it - tel. 010-5221001)

Jacopo Bellussi

Nato a Genova nel 1993, inizia la sua formazione all’età di 11 anni presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, per poi trasferirsi a soli 14 anni

alla prestigiosa scuola della Royal Ballet di Londra, dove si diploma a 18 anni con il massimo dei voti. Inizia subito la sua carriera da professionista entrando a far parte del corpo di ballo della compagnia giovane del Bayerische Staatballet di Monaco di Baviera, per poi entrare l’anno dopo nella compagnia Hamburg Ballet ad Amburgo, diretta dal famoso coreografo americano John Neumeier. In pochi anni inizia la sua ascesa all’interno della compagnia, passando prima al ruolo di solista e dopo pochi anni al ruolo di primo ballerino, conquistando nel 2016 il titolo di “Miglior ballerino italiano all’estero”.

Nonostante le sue continue esperienze internazionali nei teatri più prestigiosi al mondo, Jacopo si sente sempre molto legato alla sua città, per lui fonte ispiratrice dei sentimenti che esprime nella sua danza: in seguito al crollo del Ponte Morandi, nasce in lui il desiderio di poter contribuire con la sua arte a sostenere le famiglie coinvolte in questa enorme tragedia e cosi nel 2019, unendo un gruppo di colleghi disposti come lui a sacrificare le loro ferie pasquali per dare un segno di vicinanza alla nostra città in quel triste momento, organizza un gala di beneficenza al Teatro

Nazionale, registrando subito il tutto esaurito e conquistandosi ad ottobre il titolo di talento della città. Questo è stato il primo di una serie di eventi che da quel momento Jacopo ha continuato ad organizzare per Genova, riuscendo a riportare nei teatri cittadini la grande danza rendendola accessibile a tutto il pubblico, coinvolgendo non solo gli appassionati e i conoscitori, ma anche le fasce di popolazione che non si erano mai avvicinate prima a questa forma d’arte. Nell’aprile 2022, appena finito il lockdown, Bellussi organizza un gala sempre di beneficenza al Teatro Carlo Felice, riunendo solisti e primi ballerini delle migliori compagnie europee, registrando ancora sold out.

Vista l’ampia adesione cittadina in occasione di tutti i suoi spettacoli, il Sindaco Marco Bucci nello stesso anno lo proclama Ambasciatore di Genova nel Mondo. Nello stesso anno vince il rinomato “Premio Positano” come ”Miglior interprete sullascena internazionale della danza”. A marzo di quest’anno organizza un doppio gala di beneficenza, il primo al Politeama Genovese e il secondo al Teatro Sociale di Camogli, esaurendo tutti i posti in entrambe le serate. Ed è a seguito delle innumerevoli manifestazioni di successo che registrano gli eventi sotto la sua firma, che il Sindaco lo nomina a maggio “Senior Consultant per lavalorizzazione del Nuovo Festival del Balletto di Nervi 2025”, con la proposta di assumerne la direzione artistica.

Da qui Jacopo Bellussi presenta un progetto a tre anni con l’obiettivo principale di far tornare Genova ad essere la capitale di internazionale del balletto, programmando una serie di appuntamenti con la grande danza mirati a coinvolgere tutta la popolazione ligure e non solo. All’interno del progetto, tre sono gli obiettivi che caratterizzeranno ogni iniziativa:

- mantenere sempre altissimo il livello dei danzatori e delle qualità delle produzioni, coinvolgendo solo compagnie di prim’ordine nel panorama

mondiale

- rendere il linguaggio della danza più attuale, così da proporlo in maniera più comprensibile e coinvolgente anche per le nuove generazioni

- offrire sempre differenti tipologie di spettacoli, facendo in modo che ogni evento sia caratterizzato da elementi distintivi che attirino costantemente

l’attenzione e la curiosità del pubblico

La road map costruita da Bellussi nella duplice veste di ballerino e direttore artistico è costituita da un serie di eventi che accompagneranno la città nella marcia di avvicinamento all’edizione del Nuovo Festival del Balletto 2025.