IRMA postpunkband in concerto

Domenica 11 giugno, dalle ore 19, presso il Record Runners Genova di via Fiasella IRMA band presenterà il proprio EP di debutto, DISSENSI, in una serata ricca di musica in uno dei locali più originali della città. Gustandovi un aperitivo sarete accompagnati anche dalla musica di STRAWMAN & CELINE e ANDUELA KEKU.

per info RECORD RUNNERS GENOVA

IRMA: Irma è un progetto inedito rock alternativo/post punk italiano,.

Quattro persone, un’idea distorta delle note a cavallo del dissenso, con punte aggressive per sfociare nella wave più ipnotica.

Liriche a sfondo sociale con lati ombrosi e metrica “denaturata” che vuole andare incontro al suono e all’esigenza di comunicare uno stato interiore.

La band è attualmente in promozione a supporto del nuovo EP autoprodotto “Dissensi”, registrato a Genova presso Studio 77 da Metteo Ricci.

STRAWMAN & CELINE

Duo musicale indie-pop italo-mongolo. Un mix di musica originale e cover, una performance che unisce voci, armonie, riff accattivanti di violino, chitarre folk ed elementi ritmici percussivi...

ANDUELA KEKU: terzetto genovese stoner rock climatico nato all’interno del Collettivo Sbermuz.

Potremmo pregustare viaggioni siderali in un artico Far West abitato da mistici personaggi in grado di rendere stoner pure il clima!!!