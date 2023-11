L'intelligenza artificiale per analizzare il movimento dell'uomo

Il 15 novembre si rinnova l’appuntamento con i Mercoledì scienza che da 29 anni gli Amici dell’Acquario organizzano per offrire alla città occasioni di approfondimento su temi scientifici attuali e interessanti. Mercoledì due giovani informatiche affronteranno il tema “Macchine che vedono: analizzare il movimento dell’uomo”.

Nicoletta Noceti e Francesca Odone, docenti di Informatica presso DIBRIS Università di Genova, parleranno del mondo dell’intelligenza artificiale da una prospettiva meno comune: l’analisi automatica del movimento dell’uomo con applicazioni negli ambiti della robotica, della medicina, della riabilitazione. Questa analisi permette di progettare sistemi di interazione uomo-macchina che siano attenti al “linguaggio del corpo”, ma anche di realizzare algoritmi per la personalizzazione di percorsi di riabilitazione e per la valutazione dei disturbi motori. Le relatrici illustreranno alcuni algoritmi alla base della ricerca in questo campo e mostreranno esempi di applicazione negli ambiti della robotica, della medicina, della riabilitazione.

L’affascinante e controverso tema dell’intelligenza artificiale è già stato affrontato in uno dei cicli di incontri degli Amici dell’Acquario dal titolo “Robot d’amare o robot da mare? Come l’intelligenza artificiale può aiutarci nella nostra vita” che è possibile rivedere sul canale YouTube dell’Associazione

https://www.youtube.com/@amiciacquario2686/videos

L’incontro si svolge alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il ciclo di Mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it

Francesca Odone è professore di Informatica presso l'Università di Genova e membro fondatore del centro MaLGa (Machine Learning Genoa center - www.malga.unige.it). Ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Informazione e il Dottorato di Ricerca in Informatica, entrambi presso l'Università di Genova. Nel 1999-2000 è stata visiting student presso la Heriot-Watt University (Edimburgo, Regno Unito) con una borsa di ricerca Marie Curie dell'UE. I suoi interessi di ricerca si collocano nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, in particolare visione artificiale e machine learning. Tra gli obiettivi principali della sua ricerca attuale ci sono l'analisi del movimento umano con applicazione alla robotica, alla riabilitazione e alla videosorveglianza.

Nicoletta Noceti è professore associato di Informatica presso l'Università di Genova e membro fondatore del centro MaLGa (Machine Learning Genoa center - www.malga.unige.it). È stata in precedenza ricercatore in Informatica nella stessa università (2018-2022). Ha conseguito la Laurea in Informatica e il Dottorato di Ricerca in Informatica, entrambi presso l'Università di Genova. Dal 2008 al 2009 è stata visiting student presso l'istituto di ricerca IDIAP (Svizzera). La sua ricerca è nel campo della visione artificiale e del machine learning, con particolare attenzione alla comprensione del movimento dell’uomo e all'analisi delle interazioni sociale, con applicazione ad ambiti quali la Robotica ed il monitoraggio ambientale.