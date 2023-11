"L'incredibile magia" e "Streghe" al Teatro Instabile

L'incredibile magia

di Modestina Caputo / regia Chrisitan Zecca

Streghe

scritto e diretto da Modestina Caputo

Ne "L’incredibile magia" un disoccupato con la passione per le arti dell’illusionismo, confida a quattro bambini suoi amici tutti i suoi insuccessi nei campi del lavoro e della magia. I ragazzi dunque, volendolo aiutare, lo assistono in numerosi spettacoli che però si rivelano clamorosi insuccessi per la disattenzione e la scarsa professionalità dell’uomo.Il mago, che si fa chiamare Plik Lik, accenna ai ragazzi la possibilità di realizzare l’Incredibile magia, vale a dire il contemporaneo avverarsi di eventi desiderati da numerose persone. Si tratta di una magia assai complessa e di difficile realizzazione, ma quando avviene, una polverina dorata cade del cielo. Inoltre la condizione necessaria affinché L’Incredibile magia si verifichi, è che ogni singolo desiderio sia puro e lecito. Dopo tante difficoltà i bambini insistono affinché Plik Lik tenti ancora una volta l’Incredibile magia e nel frattempo tutti contemporaneamente e segretamente esprimono il desiderio di un lavoro stabile per il loro amico mago. E l’Incredibile magia, questa volta, avviene.

"Streghe" narra le avventure di tre bambini che si avventurano in una strada sconosciuta scorgendo una villa disabitata, decadente, preclusa dal divieto dei genitori e soprannominata “delle streghe”. I ragazzi però disobbediscono ed entrano nella villa. Qui vengono accolti da tre vecchie megere, le streghe appunto, che li confondono fino allo smarrimento.I personaggi delle streghe nascondono il concetto della maldicenza che deforma la visione corretta della realtà e influenza così i più deboli. Le tre streghe tengono prigionieri i bambini e rispondono col ricatto alla loro disperata richiesta di incontrare i genitori. Questi difatti appariranno sotto le vesti di animali e ciascun bambino dovrà riconoscere, tra tante bestie differenti, sotto quale aspetto si celano i propri mamma e papà.