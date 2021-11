"Dall'immagine all'immaginario": incontro con Gianni Berengo Gardin a Palazzo Ducale

Lunedì 29 novembre alle ore 18 si terrà l'incontro "Dall'immagine all'immaginario" con Gianni Berengo Gardin.

L’immediatezza del segno di Pratt si lega all’intensità degli scatti di Berengo Gardin, mentre D’Anna e Steiner guidano l’obiettivo del fotografo nei luoghi alle radici della leggenda di Corto e sono, tutti insieme, gli autori del volume Il gioco delle perle di Venezia in una sorta di ideale caccia al tesoro per immagini legate tra loro come perle. In una delle avventure più amate di Corto Maltese, Favola di Venezia, il marinaio viene spinto dal misterioso Baron Corvo a ricercare un magico smeraldo e da qui inizia la nostra nuova storia. Introduzione di Marco Dragonetto.

L’incontro con i tre autori si svolge all’interno dello spazio bookshop della mostra Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud a Palazzo Ducale, Spazio Sottoporticato.

Posti limitati, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Green pass obbligatorio e obbligo di mascherina medica indossata correttamente (chirurgica o FFP2, no mascherina di comunità).