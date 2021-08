"inChiostroJazz": the music of jule styne

Terzo concerto della rassegna dal vivo "inChiostroJazz" presso il Chiostro della Basilica di Santa Maria delle Vigne nel Centro Storico di Genova.

Un omaggio ad un compositore talvolta dimenticato, Jule Styne; un concerto monografico alla scoperta delle melodie e dei musical di questo grande autore, rivisitati e riarrangiati in chiave mainstream. Il quartetto, nato dalla collaborazione della cantante Susanna Massetti e del batterista Giorgio Griffa con il chitarrista di Parigi Simone Pace, si avvale del prezioso contributo del contrabbassista Aldo Zunino.

Il costo del singolo biglietto è di 15 euro con la possibilità di abbonarsi alle quattro serate per un costo complessivo di 50 euro.

Il pagamento del singolo concerto si farà direttamente in loco, la sera dell'evento. Chi è interessato all'abbonamento potrà acquistarlo la sera del primo evento.

La prenotazione è obbligatoria.

In conformità al decreto.legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il Green Pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del Chiostro saranno rispettate le norme anticontagio.

Apertura del Chiostro al pubblico: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...