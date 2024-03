"In viaggio con papà": visita e laboratorio creativo a Castello d'Albertis!

Domenica 17 marzo ore 15, Castello D’Albertis: “In viaggio con papà” (visita a tema e laboratorio creativo per famiglie). La Festa del Papà è un’occasione per trascorre tutti insieme una giornata all’insegna del gioco, della complicità e dell’avventura. Quale sede migliore, se non Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo?

L’appuntamento è domenica 17 alle ore 15 e inizia con una visita accompagnata a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in cui si andranno ad approfondire i viaggi per mare del Capitano, e si proseguirà con un laboratorio in cui bambini e adulti dovranno collaborare per costruire la loro imbarcazione in 3D.

In particolare, seguendo la rotta di viaggio di Colombo, con la stessa strumentazione nautica da lui ricostruita - bussola, quadrante e astrolabio - nel 1983 il Capitano partì da Genova per raggiungere San Salvador in 27 giorni, a bordo del suo cutter, il Corsaro, che sarà riprodotto dai ragazzi durante il laboratorio, e che custodirà un messaggio speciale dedicato a tutti i papà.

INFO

Su prenotazione telefonando al numero 010 5578280 oppure prenotando via mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Durata: 90 m. ca

Costo: bambini 4,50€ ingresso ridotto museo + 5€ attività; per gli adulti accompagnanti ingresso ridotto a 4,50€.

Fascia di età: 6-12

Corso Dogali, 18 Genova