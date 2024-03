Al Galata Museo del Mare la mostra di arte contemporanea “Immenso Blu”

Inaugura domenica 10 marzo, alle ore 18, presso la Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare, la mostra di arte contemporanea “Immenso Blu”, una raccolta di opere di arti visive tra scultura, pittura, fotografia e installazioni, curata da Gina Affinito.

La mostra, composta da una collettiva con opere di 48 artisti per una rosa di 58 opere insieme a due mini personali degli artisti Anna Dongo e Giuseppe Oliva di cinque opere ciascuna, nasce dalla proposta di generare una riflessione sul rapporto tra l’uomo e il mare ed è finalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme. In esposizione opere pittoriche, fotografiche, sculture e installazioni, a rappresentare diverse forme d'arte, dall'informale al concettuale, dal figurativo all'illustrazione.

Ospite della serata inaugurale, la ballerina e performer Arianna Ilardi, in scena con un atto performativo tratto dalla lirica omonima di C. Baudelaire “L'uomo e il mare”.

La mostra sarà visitabile fino al 17 marzo, con il biglietto di ingresso al museo.

Orari Galata Museo del Mare: lunedì – domenica ore 10 - 19 (ultimo ingresso ore 18).

Nata a Maddaloni, in provincia di Caserta, Gina Affinito ha conseguito il diploma di I livello in Pittura e Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, e, nel 2014, il Diploma di Counselling Professionista presso l'Accademia Imago, Istituto di Psicoterapia in Napoli. Curatore d’arte, specializzata presso la scuola ArteData in pratiche curatoriali delle arti contemporanee, è attualmente ideatrice e realizzatrice di rassegne d'arte curate per enti pubblici, privati, fondazioni, gallerie ed associazioni, in Italia e all’estero. Da maggio 2018 ha aperto e dirige lo spazio "Antica Saliera - studio | gallery | ipogeo" nel centro storico di Lecce.?

Artisti In collettiva: Melania ABATE, Marinella ALBORA, Stefano ANSELMI, Gabriella BIMBO, Iolanda BOCELLI, Bernadette BUONO, Valeria BUZILAN, Michela CASSA, Claudio CAVALLO, Roger CAVINATTO, Claudia CLERICI, Marina COMERIO, Renato CORTESI, Carlo Alberto COZZANI, Donatella D’ANGELO, Francesco DELLI NOCI, DESART2, Angela Rosa DIMASI, Francesco DONATO, Karen FABBRO, Eleonora FIRENZE, Shakar GALAJIAN, Valeria GRASSI, Marco GRECHI, Emanuele LISCIANDRELLO, Gessica LUISON,Laura Libera LUPO, Pierpaolo MANCINELLI, Vincenzo MIRANDA, Federico MORELLI, Marco Luigi NICOLI, NOI_ILMARE, Franco ORIGINARIO, Oriana PAPAIS, Salvatore PIRAS, Miguel RODRIGUES, Alice SACCONE, Laura SANDRONI, Tiziana SANNA, Daniela SPAGNOLI, Cristina STOPPA, STRIKE, Magdalena TREIJA, Rosalba VERDIRAME, Francesco VOTANO, Lionel YAMADJAKO, Yotsu Fabiana La ROCCA, Marco ZECCHINATO.

Nell'immagine: Tiziana Sanna, Caretta Caretta