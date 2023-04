Il Maestro Andrea Bacchetti in concerto a Genova

Andrea Bacchetti interpreta e illustra Bach, sabato 8 aprile alle ore 17 a Palazzo Spinola di Genova in piazza della Pellicceria 1. Il Maestro pianista genovese Andrea Bacchetti si prepara per stupire il pubblico con una nuova ed unica esibizione. Torna ad interpretare il suo tanto amato Johann Sebastian Bach in un concerto che si preannuncia spettacolare, emozionante ed anche culturalmente istruttivo.

Bacchetti infatti non si limiterà a suonare al pianoforte le arie del noto compositore tedesco, ma affronterà anche delle lezioni interattive con il pubblico per descrivere le proprie interpretazioni ed illustrare il lavoro del grande genio musicale. Con il suo temperamento entusiasta e singolare, il Maestro genovese catturerà i presenti immergendoli nella musica e nella sua storia con un programma a SORPRESA!

Ancora una volta l’Associazione Musicamica si pregia di proporre al pubblico un evento unico e formativo adatto non solo ai cultori ma anche agli appassionati. L’evento è inserito nell’ambito delle rassegne musicali dell’Associazione con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Maggiori informazioni

Biglietto di ingresso €15

Prenotazione via whatsapp al 3396531632 o via mail all’indirizzo ass.musicamica.ge@gmail.com

Nel costo del biglietto è inclusa la visita a Palazzo, almeno un’ora prima del concerto.

https://www.giovannasavino.it

CV e info sul Maestro Andrea Bacchetti: https://www.andreabacchetti.net