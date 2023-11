"Il piccolo principe" al Teatro Instabile

Teatro delle formiche

Il piccolo principe

dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

drammaturgia e regia di Fiona Dovo

Un aviatore in avaria col suo aereo precipita nel deserto e là incontra un bambino, un piccolo principe proveniente da un altro pianeta. Grazie a questo incontro l’aviatore intraprende un viaggio fantastico alla scoperta delle numerose sfaccettature che compongono l’animo umano. Gli oggetti appartenuti all’aviatore, come per magia, diventano protagonisti dei pianeti che visita il bambino, come a suggerire che nulla è per caso e che aviatore e piccolo principe sono collegati da un filo invisibile, forse due lati della stessa medaglia. I pianeti, spesso rappresentati da degli ombrelli, ci suggeriscono anche la dimensione mentale/caratteriale dei personaggi che vi abitano nella costante sensazione che tali luoghi siano troppo stretti, troppo claustrofobici anche per un solo abitante. Il motore dello spettacolo è la continua scoperta del bambino interiore che si cela tra le pieghe dell’adulto.

Dedicato a tutti coloro che anche da grandi non hanno saputo dimenticare di essere stati bambini…