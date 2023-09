Il Mare Dentro: rassegna d'arte contemporanea a Palazzo Stella

Un mare d’arte invade Palazzo Stella. SATURA, in occasione del 63° Salone Nautico di Genova, organizza la sesta edizione de IL MARE DENTRO.

Un’idea espositiva dedicata al mare.

S’inaugura sabato 16 settembre 2023 dalle ore 17:00, nelle suggestive sale di Palazzo Stella, il progetto espositivo “Il Mare dentro” a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova. In occasione del 63° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, SATURA Palazzo Stella porta avanti il progetto espositivo Il Mare dentro. La rassegna, giunta alla sesta edizione, nasce come appuntamento espositivo di rilievo, immaginato ad hoc, per celebrare il legame indissolubile tra Genova e il Mare, promuovendo una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista, la mostra esplora, attraverso l'arte contemporanea, i valori propri del mare e del settore navale, con l’intento di riscoprirne l’importanza culturale e identitaria. Gli oltre cinquanta artisti nazionali e internazionali in mostra presenteranno la loro personale interpretazione e lettura del tema portante, nel tentativo di abbracciarne tutti i possibili significati simbolici: elemento vitale, sottile linea di confine, emblema di libertà, luogo fisico e dell’anima. Visione, esperienza, immersione sono le parole chiave dell’evento. La mostra diventa uno spazio ideale dove raccogliere la necessità di creare sinergie, condividere valori e conoscenza, imparare a esplorare nuovi orizzonti nel segno di una cultura che parla di bellezza, tradizione e innovazione, rispetto per l’ambiente.

Il progetto vuole avvicinare l’Arte Contemporanea ad un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del design d’autore, creando un percorso di contaminazione e collaborazione con enti legati alla Nautica e al Mare. Il connubio tra capolavori d’arte e yachting è sempre stato molto forte: le prime location espositive galleggianti sono state le navi da crociera. Un binomio, quello tra navi e arte, che continua a rinnovarsi, la vera novità è che oggi le opere salgono anche a bordo degli yachts da diporto, trasformandoli in vere e proprie gallerie d’arte. Andare per mare è già di per sé un’esperienza ricca di suggestioni, ma quando si è circondati dall’arte diventa un vero piacere anche per l’anima.

In concomitanza, verrà anche inaugurata la personale di Mario Voria “Pollicino sognatore” a cura di Mario Napoli e in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona. La mostra, che nasce dalle suggestioni evocate da una poesia di Rimbaud sulla spiaggia di Agropoli, unisce opere fotografiche, musica e danza. Ospite d’onore étoile Oriella Dorella, che ha partecipato al video - diretto da Antonio Rubino e coreografato da Francesco Posa - parte integrante del progetto espositivo di Voria.

La mostra resterà aperta fino al 27 settembre 2023 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

ARTISTI ESPOSTI:

Maria Paola Amoretti, Mara Angeli, Edoardo Arvigo, Antonio Bettuelli, Blubody, Pierangelo Bottaro, Cristina Brivonese, Rosa Brocato, Silvana Bruzzone, Maurizio Campitelli, Marco Carrubba, Anna Catalano, Alessandra Cavagnetto, Claudio Cermaria, CMnoLOGO, Marina Comerio, Dario Corsini, Gian Paolo Cremonesini, Graziella De Poli, Ornella De Rosa - DRO, Enrico De Santis, Massimo Del Sette, Walter Dell'Amico, Monica Di Bartolo, Walter Di Giusto, Ilaria Di Meo, Dogman, Mar Enriquez, Giovanni Fasce, Ida Fattori, Luigi Filograno, Maurizio Forno, Giovanni Garozzo, Massimo Gilardi, Iolanda Giuffrida, Monika Hartl, Zsuzsanna Kocsis, MacMaris, Cristina Mantisi, Vincenzo Marino, Laura Mascardi, Véronique Massenet, Armando Merlo, Sergio Palladini, Paola Pappalardo, Mario Pepe, Giorgio Luigi Piana, Maria Chiara Pruna, Antonino Puliafico, Paola Reoli, Daniela Rombo, Umberto Signa, Pietro Soru, Roberta Staccioli, Regula Syz, Elsa Ventura Migliorini, Nevio Zanardi, Joseph Zicchinella.