Il Museo Chiossone celebra la festa giapponese di “Hinamatsuri” con un laboratorio per bambini

Anche quest’anno il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone dedica un’attività alla festa tradizionale giapponese di “Hinamatsuri”, una ricorrenza dedicata alle bambine, alle bambole e ai fiori di pesco, che si celebra il terzo giorno del terzo mese.

Per l’occasione, sabato 9 marzo alle 11 il museo propone un laboratorio per bambini sul tema, per conoscere le tradizionali bambole hina e l’altare a gradoni rossi (hinadan) su cui vengono allestite. Si parlerà di fiori di pesco, della loro simbologia, dell’arrivo della primavera e delle sue tradizioni che ancora oggi si tramandano in Giappone. Sarà anche possibile visitare un piccolo allestimento temporaneo dedicato a questa celebrazione.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a chiossonedidattica@gmail.com

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino. Per gli adulti accompagnatori è previsto il pagamento del biglietto di ingresso al museo.