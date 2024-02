“Harpe Mundi” al Ducale la musica del grande polistrumentista Italiano Vincenzo Zitello

Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, si prepara ad offrire al pubblico un appuntamento unico nel suo genere. Dal titolo “Harpe Mundi” è un appassionante concerto di Arpa Celtica e Arpa Bardica. Protagonista assoluto sarà Vincenzo Zitello che con il suo talento e la sua preparazione saprà incantare i presenti suonando due arpe in alternanza.

Compositore, poli strumentista e concertista, è tra i più importanti arpisti al mondo. Ecco perché è un privilegio per l’Associazione genovese presentarlo nel suo calendario di eventi. Ad ospitare il concerto sarà uno dei luoghi più prestigiosi ed eleganti della città: l’incantevole Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Un evento inserito nell’ambito “Musicamica Tempo Libero 2023-2024” e abbinato alla Mostra di Artemisia Gentileschi visitabile proprio a Palazzo Ducale fino al 1° aprile 2024. Appuntamento dunque il 2 marzo 2024 alle ore 21.

La musica di Vincenzo Zitello (che ha un’inconfondibile e personale identità espressiva), segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In “Harpe Mundi” utilizza l’arpa Celtica e l’arpa Clarsach, due strumenti della tradizione Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Il concerto si svolge in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.

Programma musicale del concerto “Harpe Mundi”

Serenata : Vincenzo Zitello

La luna : Vincenzo Zitello

Annina: Vincenzo Zitello

Civiltà Celesti: Vincenzo Zitello

Amphorae : Vincenzo Zitello

Ys: Alan Stivell

Doradus: Vincenzo Zitello

Il Monte Analogo 2 : Vincenzo Zitello

Rondine : Vincenzo Zitello

La Sirena : Vincenzo Zitello

La Rosa che non sa : Vincenzo Zitello

Anima Animale: Vincenzo Zitello

Siciliana: Vincenzo Zitello

Gaelic Raga: Vincenzo Zitello

MAGGIORI INFO

Sabato 2 marzo 2024 ore 21:00

Sala del Minor Consiglio - Palazzo Ducale

Via Arsenale di Terra 5, Genova

INGRESSO A OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica.

Per l’erogazione dei ticket di ingresso è necessaria la prenotazione.

Scrivere tramite messaggio whatsapp al numero —> 339 6531632

Musicamica —> www.giovannasavino.it

Vincenzo Zitello —> www.vincenzozitello.it

Vincenzo Zitello

Compositore concertista, inizia giovanissimo lo studio della musica suonando il Flauto traverso, la Viola e il Violoncello. Primo divulgatore e pioniere dell'arpa celtica in Italia dal 1977 si dedica al suo studio e dal 1980 inizia a studiare anche Arpa Bardica (Clarsach) e canto Gaelico e Britonnico. Nella sua carriera ha pubblicato numerosi cd con importanti etichette discografiche, ha collaborato con vari esponenti della musica e ottenuto grandi riconoscimenti.

Riconoscimenti:

- “Premio "Gondola D’Argento" a Mostra Internazionale di musica leggera 1985 Asciara

- “Premio 2003 Premio alla memoria di Roberto Gritti fondatore degli Zanni, per l'impegno e l'opera svolta a favore della musica popolare tradizionale consegnato al Festival Isola folk Suisio.

- “Premio 2004 come Arpista Emerito della musica irlandese nell'ambito del concerto “Omaggio a Dereck Bell, a Monza.

- “Premio Benessere “Per la musica dalla Città di Ischia 2009”.

- “Premio Celtica 2012" Per l'impegno e l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa Celtica in Europa.

- “Premio Arpa di Viggianno 2012 Comune di Viggiano" per l'impegno e l'opera svolta alla rinascita dell'arpa Viggianese.

- “Premio "Protagonisti in Musica 2012 comune di Terzo e Acqui Terme" per l'impegno e l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa Celtica.

- “Premio "Pavone D'oro Canavese 2012"per l'impegno e l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa Celtica e della cultura tradizionale.

- “Premio Acustology 2017" Per l'opera svolta a favore della diffusione dell'Arpa Celtica in Europa.

- “Premio Celtica 2018" “Il Dispensatore di Sogni”

- “Premio Musica 2019" Valtellina Teatro Festival

Discografia:

“ET VICE VERSA” 1986 VIRGIN STILE LIBERO

“KERYGMA” 1989 CBS EPICK SONY MUSIC

“LA VIA” 1994 DDD BMG ARIOLA

“AFORISMI D’ARPA” 1988 RTI S4 SONY MUSIC

“CONCERTO” 2001 FELMAY

“SOLO” 2005 TELENN

“ATLAS” 2007 TELENN

“TALISMANO” 2011 TELENN

“INFINITO” 2014 TELENN

“METAMORPHOSE XII” 2017 TELENN

“ANIMA MUNDI” 2019 TELENN

“MOSTRI E PRODIGI” 2021 TELENN

“LE VOCI DELLA ROSA” 2023 TELENN

Musicamica

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l'obiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell'Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per "LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO". Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo alla rassegna di concerti SANTA FESTIVAL.