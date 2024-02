Martedì 13 febbraio ore 16:30 lo scrittore Raffaele Malavasi sarà presente alla biblioteca Guerrazzi con il suo nuovo thriller “Dieci motivi per uccidere”.

Il geniale autore di “Sei sospetti per un delitto” e “Undici morti non bastano” è appassionato di lettura e si è dedicato per diversi anni al teatro amatoriale.

Ingresso libero fino esaurimento posti